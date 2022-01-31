В Киеве открыли костел Святого Николая после пожара. Что изменилось – репортаж (фото)

В Киеве закончили подготовку к реставрации костела Святого Николая, который сильно пострадал от пожара. Сегодня, 31 января, туда пришли с проверкой местные власти. Костел уже открыли для посетителей.
Журналисты "Сегодня" приехали к костелу и узнали, что изменилось.
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Как известно, на подготовку к реставрации костела потратили 21 704 389 гривен. Работы планировали закончить еще до до 31 декабря 2021 года, но не успели.
Хотя противоаварийные работы закончили, территория костела все еще ограждена. Там стоит табличка, что это опасная зона.
Внутри костела еще много работы. Большая часть стен обгорела.
Из-за огня лепнина на стене почернела, поверхность явно надо красить наново.
На потолке натянули сетку с тентом. Вероятно, это для безопасности – если что-то будет падать, то приземлится на сетку, а не ранит человека.
Что уже сделали в костеле:
- провели экспертизу и выяснили, как пожар повлиял на все конструкции здания;
- заключили договор с подрядчиком на выполнение противоаварийных работ;
- установили новые временные оконные конструкции;
- максимально очистили стены от сажи;
- установили временные полы, которые будут использоваться и в дальнейшем во время реставрации;
- разработали заново и восстановили систему отопления;
- смонтировали новое освещение;
- убрали опасные элементы;
- убрали мусор и полностью восстановили функциональность костела.
Пожар в костеле
- Пожар в костеле Святого Николая вспыхнул вечером 3 сентября. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.
- От огня пострадала внутренняя отделка костела и орган. Часть лепнины и витражей сохранились, однако они в плохом состоянии.
Храм в неоготическом стиле был построен в 1899-1909 годах по проекту киевского архитектора Владислава Городецкого.
Костел Святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины как помещение для концертов и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, который проводит в здании богослужения для религиозной общины.
Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью до решения вопроса о новом местоположении Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) находится в аварийном состоянии.