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В Киеве восстановили летнюю площадку скандального кафе (фото, видео)

20 июня 2021 19:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пристройку возле метро "Золотые ворота" со скандалом демонтировали в прошлом году, она была построена с множеством нарушений

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Возле станции метро "Золотые ворота" восстановили скандальную летнюю площадку кафе "Хурма". Городские власти со скандалом демонтировали её перед Новым годом, заявив что пристройка незаконная. Более того владельцы самовольно уменьшили пешеходную зону и подход к станции метро.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Спустя полгода, как видим, площадку снова установили и там уже во всю принимают посетителей. Видимо, устранили все нарушения, которые озвучили в КГГА в декабре 2020 года.

Примечательно, что сотрудники и посетители кафе без защитных масок, которые обязаны в общественных местах носить все украинцы во время карантина.

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Ранее мы сообщали, что киевляне обсуждали в социальных сетях необычный балкон в виде креста. Нестандартное сооружение увидели во дворе дома по улице Большой Васильковской, 134. Шесть балкончиков выстроены в ряд, а на уровне предпоследнего этажа владельцы квартиры соорудили большой балкон коричневого цвета на три окна. Таким образом, балконы выстроились крестом, а на коричневой конструкции владельцы установили два кондиционера.

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Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмных локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. А еще место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

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