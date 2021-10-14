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В Киеве возле поликлиники нашли труп мужчины – подробности

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
14 октября, 16:38
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Пока неизвестно почему умер мужчина. Его тело отправили на судебно-медицинскую експертизу
На месте работает полиция / Коллаж "Сегодня"
На месте работает полиция / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 14 октября, в Киеве в районе улицы Шамо нашли труп мужчины. Его личность устанавливает полиция.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

Подробности

Тело нашли за старой поликлиникой во дворе. Возраст мужчины неизвестен.

"Пока нам неизвестен возраст мужчины. При нем не было документов. Его личность устанавливается. Также пока неясно отчего умер человек. Тело отправят на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет установлена причина смерти", – сообщили в полиции Киева.

Похожие случаи

В Днепровском районе столицы прямо на тротуаре обнаружили тело мужчины. Как сообщили "Сегодня" в Нацполиции Киева, ЧП произошло на улице Курнатовского, 15.

В полиции рассказали, что мужчина, скорей всего, умер природной смертью – на теле не обнаружено побоев или травм. Тело будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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