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В Киеве впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника

23 апреля, 20:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья

В Киеве впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника. Сегодня, 23 апреля, после успешной операции пациента выписали из Киевского центра ТКМ.

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Об этом сообщает МОЗ Украины.

Пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донором для Александра согласился стать его 20-летний брат.

"Забор клеток состоялся 16 марта 2021 года в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ". 17 марта после 13-летнего перерыва состоялась операция по трансплантации костного мозга взрослому пациенту от донора. 23 апреля, на 36 день после операции, Александра Цимбалюка выписали из Киевского центра ТКМ", – говорится в сообщении.

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Отметим, Киевский центр ТКМ – единственное место в стране, где выполняли такие операции. С 2003 года их сделали шесть. Последняя – в 2008-м году. Далее из-за отсутствия специфического оборудования вынуждены были прекратить. С тех пор все взрослые украинцы с раком крови и апластической анемией, которые даже имели донора среди родственников, вынуждены были ехать за границу.

Ранее мы писали, про операцию на позвоночнике за 20 минут – как работает робот-хирург в Таллинне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Украине робот Да Винчи провел уникальную операцию по удалению раковой опухоли. Изобретение NASA теперь есть в Украине и уже известна примерная стоимость операции.

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Киев операция Прикарпатье пациент костный мозг Охмадет

Источник: Сегодня

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