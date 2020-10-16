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В Киеве впервые за 140 лет метеорологическое лето закончилось на Покрову

16 октября, 16:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В этом году лето продолжалось 132 дня

В Киеве впервые за 140 лет метеорологическое лето закончилось на Покрову – 14 октября.

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Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

По данным наблюдений ,15 октября в Киев пришла метеорологическая осень.

"Среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов и составляла 12,3 градусов. По прогнозам Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться. До этого самое позднее она приходила в столицу 7 октября в 1999 году", – говорится в сообщении.

Так, нынешнее метеорологическое лето началось 5 июня, а закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня. Самое долгое лето было в 2012 году – оно длилось 166 дней.

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Ранее мы писали, что в Киеве ночь на 7 октября оказалась самой теплой – обсерватория зафиксировала рекорд.

Напомним, сентябрь 2020 года в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности.

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рекорд температурный рекорд погода в Киеве

Источник: Сегодня

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