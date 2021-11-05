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В Киеве врачам приходится уговаривать COVID-пациентов лечиться. Кого заставляют чаще всего

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 ноября, 16:55
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В больницу поступали пациенты, которые отказывались от лечения. Врачи находили подход и к таким больным
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Не все пациенты, которые поступают в отделение для больных ковидом, согласны на лечение. Медикам приходится уговаривать людей, чтобы их спасти.

Об этом эксклюзивно сайту "Сегодня" рассказал заведующий ковид-отделением 5-й клинической больницы Киева Валерий Батушкин.

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Кого нужно заставлять лечиться силой?

По словам Батушкина, хотя в Украине высокая смертность от COVID-19, были и такие пациенты, которые отказывались от лечения. Большинство таких людей были в тяжелом состоянии.

"Их головной мозг испытывает нехватку кислорода, такие люди становятся агрессивными, возбудимыми, неадекватными. Тут важно с ними говорить, постараться убедить, что необходимо лечение. Мы привлекаем родственников, психиатров. И нам удалось всех вылечить, всех уговорить. Такая у нас профессия", – говорит врач.

В Киеве пациентам нужно втрое больше кислорода, чем раньше

Пациентам с COVID-19 нужно в три раза больше кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса. Если темпы госпитализаций в Киеве будут расти, то больницы могут столкнуться с его нехваткой. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это – колоссальные объемы", – отметил он.

По его словам, туда, где возникают проблемы, сразу направляют дополнительные запасы кислорода.

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