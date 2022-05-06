В Киеве вспыхнул пожар в отеле – спасатели эвакуировали почти 100 человек (фото)

Огонь перешел на крышу и первый этаж здания

В Киеве случился масштабный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве утром 6 мая произошел пожар в Голосеевском районе. Во время ликвидации огня спасли 5 человек и еще 98 эвакуировали. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как стало известно, горели второй и третий этажи 4-этажного здания. Огонь перешел на крышу и первый этаж. По данным источников "УП", в 4-этажке находилась гостиница. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

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В 6:45 пожар локализован на площади 2000 кв. м и в 7:29 – ликвидирован.

Благодаря работникам ГСЧС было спасено 4 здания и недостроенный рядом расположенный корпус.

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На месте было задействовано 15 единиц пожарной техники и 80 человек личного состава ГСЧС.

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В Киеве случился пожар 6 мая. Фото: ГСЧС Украины

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