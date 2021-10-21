В Киеве ВУЗы начали переводить на дистанционку

Киевские ВУЗы начали переходить на дистанционную форму обучения. С 25 октября университет имени Бориса Гринченко отправляет студентов на "удаленку".
Такое сообщение, по данным "Сегодня", начали получать студенты вечером 21 октября.
Обновляется...
Киевские ВУЗы начали переходить на дистанционную форму обучения. С 25 октября университет имени Бориса Гринченко отправляет студентов на "удаленку".
Такое сообщение, по данным "Сегодня", начали получать студенты вечером 21 октября.
Обновляется...
21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом ЕльцинымПогрузиться в тот день
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