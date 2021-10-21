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В Киеве ВУЗы начали переводить на дистанционку

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 октября, 18:30
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские ВУЗы начали переходить на дистанционную форму обучения. С 25 октября университет имени Бориса Гринченко отправляет студентов на "удаленку".

Такое сообщение, по данным "Сегодня", начали получать студенты вечером 21 октября.

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