В Киеве введут локдаун? Мы проверили слухи (обновлено)

Пока неизвестно насколько жестким будет локдаун, но он обязательно коснется общественного транспорта

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня в СМИ появилась информация, что Киев готовится к введению жестких ограничений с 15 сентября. Ограничительные меры будут касаться якобы как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничен через систему "Киев Цифровой".

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

"Всем сказали готовиться на 15 сентября, в них. Еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта", – сообщил источник.

В столице проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна.

Что говорят эксперты

Ужесточение карантина возможно, если Киев войдет в желтую или красную зону карантина. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

"Если Киев войдет в желтую зону, то да, возможно ужесточение карантина и введение всех противоэпидемиологических мероприятий. На данный момент все городские службы готовятся к разным сценариям развития событий. Но пока Киев в зеленой зоне и заболеваемость в городе полностью контролируемая. Хотя мы наблюдаем постепенный рост заболеваемости по всем группам населения", – рассказал Олег Рубан.

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По его словам, с понедельника в Киеве будет работать 10 групп по контролю противоэпидемиологического режима.

"Они в первую очередь будут контролировать школы, ВУЗы, студенческие общежития, а также места массового скопления граждан. Это те требования, которые необходимо соблюдать в карантин в зеленой зоне: безопасная дистанция, ношение масок и дезинфекция рук", – добавляет Олег Рубан.

Он отрицает, что уже с 15 сентября могут ввести жесткие ограничения и заверяет, что пока ограничения на транспорте вводиться не будут

"Это недостоверная информация. Такое решение может принять только научный совет или Министерство охраны здоровья. Также ограничения пока не коснуться транспорта. Они возможны лишь в том случае если город попадет в красную зону, но пока таких перспектив у Киева нет", – заявляет Олег Рубан.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Мы также писали, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта" – в Киеве умер один из госпитализированных.