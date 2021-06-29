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В Киеве выпал огромный град (фото, видео)

29 июня 2021 17:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Синоптики предупреждали также сегодня о том, что будет дождь и сильный ветер

Град достаточно большого размера. Фото: корреспондент "Сегодня"

Град достаточно большого размера. Фото: корреспондент "Сегодня"

Непогода сегодня, 29 июня, добралась и до столицы. Как сообщает корреспондент "Сегодня", большой град выпал в Жулянах.

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Длился град целых 7-10 минут.

Укргидрометцентр предупреждал несколько часов назад о том, что в Киеве будет гроза и мощный ветер.

Фото: "Сегодня"
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Фото: "Сегодня"

Отметим, что при любых погодных ЧП нужно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

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Также недавно под Киевом выпал град размером с яйцо.

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