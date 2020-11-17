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В Киеве выпал первый снег (фото, видео)

17 ноября, 16:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Снег выпал практически во всех районах города

В Киеве во вторник, 17 ноября, выпал первый снег практически во всех районах города. Температура упала до двух градусов мороза.

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Снег выпал на ВДНХ.

А также в центре города идет снег, однако тут он почти сразу тает на глазах.

Ситуация на дорогах пока спокойная. Однако, водителям нужно быть осторожными.

Припорошило снегом и на станции метро "Олимпийская".

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Фото: "Сегодня"
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А также на Лукьяновке.

Фото: "Сегодня"

Ранее мы писали, что сегодня заснежило не только в Киеве, но и в Киевской области – в селе Малютянка.

Напомним, 17 ноября в столице синоптики прогнозировали мокрый снег, который будет идти и ночью.

Видео: Сегодня

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Киев снег погода в Киеве

Источник: Сегодня

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