В Киеве, в субботу, 17 октября, выпало рекордное количество осадков.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков – 42 мм, что на 14 мм больше, чем в 2005 году", – говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что в столице ночь на 14 октября оказалась самой теплой.
А также в ночь с четверга на пятницу, 9 октября, была самая высокая температура за всю историю наблюдений.
Кроме этого, сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности.
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