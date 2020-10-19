На 14 мм больше, чем в 2005 году

В Киеве, в субботу, 17 октября, выпало рекордное количество осадков.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков – 42 мм, что на 14 мм больше, чем в 2005 году", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в столице ночь на 14 октября оказалась самой теплой.

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А также в ночь с четверга на пятницу, 9 октября, была самая высокая температура за всю историю наблюдений.

Кроме этого, сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности.

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