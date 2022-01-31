В Киеве вырезали деревья, чтобы начать стройку. Мы узнали, законно ли это

Земельный участок арендовала частная компания, после чего там начали срезать насаждения

Сейчас проходит проверка, действительно ли незаконно вырезались деревья. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне обсуждают появление загадочного строительного забора на улице Жуковского, 5 в Голосеевском районе. Люди возмущаются, что за ограждением срезают деревья и вскоре начнется стройка.

В Голосеевской РГА сайту "Сегодня" сообщили, что данный земельный участок был передан в аренду частной компании с целевым использованием для строительства и обслуживания сооружений рыночной инфраструктуры.

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"На данный момент строительные работы там не выполняются. Установлена временное строительного ограждение на основании контрольной карточки о нарушении благоустройства, которую выдана Департаментом городского благоустройства КГГА", – сообщили в Голосеевской РГА.

Там добавляют, что будут выяснять, действительно ли на участке вырезают деревья. Для этого на Жуковского, 5 выедет районный инспектор по благоустройству.

Что было ранее

В Telegram-канале "Киев без цензуры" появилась информация о том, что в Киеве начали еще одно незаконное строительство. На улице Жуковского, 5 рабочие оградили участок забором и вырезают деревья.

В Сети уточнили, что паспорта объекта, чтобы проводить там работы, нет.

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"В этот раз на Жуковского, 5. Забор установили, деревья вырезают, паспорта объекта нет. Классика", – написали в публикации.

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