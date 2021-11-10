Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве выстраиваются очереди в ритуальную службу – все из-за COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
10 ноября, 12:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За последнюю неделю в Киеве на коронавирус заболело – 9 209 человек
Ситуация с коронавирусом ухудшается
Ситуация с коронавирусом ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев находится в красной зоне. И ситуация усугубляется. За время пандемии в столице скончались 6 677 человек.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

"Мне каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие – похоронить… У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематории", – говорит Кличко.

Он добавил, что в Киеве очереди из скорых в приемных отделениях больниц.

"Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных. Главное, к чему я призываю: соблюдайте правила безопасности – маски, антисептики, дистанция. Вакцинируйтесь! Не посещайте публичные места без необходимости. Не пользуйтесь общественным транспортом, если нет острой необходимости!" - отметил мэр города.

Реклама

Часть больниц заполнены на 100%

В общей сложности заполненность кроватей в медучреждениях Киева на сегодня составляет 73%.

Отдельные больницы Киева заполнены на 99% – 100%.

"85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Кровати с кислородом заполнены более чем на 70%. Напоминаю, что сегодня для приема больных подготовлено более 6 тыс. коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Есть почти 500 аппаратов ИВЛ", – сказал Кличко.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 209

заболело за неделю в Киeвe

0%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.09

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.21

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять