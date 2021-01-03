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В Киеве выявили 370 случаев COVID-19: в каком районе больше всего

3 января, 12:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кличко сообщил, сколько киевлян подхватили опасный вирус за последние сутки

В целом по Украиненемного упала заболеваемость на COVID-19, а вот в Киеве увеличилась – за прошедшие сутки зафиксировано 370 новых заразившихся коронавирусом (293 было 1 января).

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Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки заболели 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет. Также болезнь подхватили 50 медиков.

По его словам, всего с начала эпидемии в Киеве было выявлено 113 019 случаев ковида.

За вчерашний день умер 21 человек (всего уже 1963 киевлян), а выздоровел 181 человек (всего 40 234).

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Больше всего за прошедшие сутки случаев COVID-19 выявили в Дарницком районе – 110, в Днепровском – 52, в Деснянском – 46.

Как сообщали новости "Сегодня", за 2020 год в Украине заразились коронавирусом 1 055 047 человек, выздоровели – 709 993, умерли – 18 533. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что благодаря карантинным мерам удалось избежать масштабной трагедии – к концу года могло быть 125-145 тысяч смертей от COVID-19. Также стало известно, сколько Украина потратила на борьбу с пандемией.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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