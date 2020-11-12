В Киеве за нарушение карантина оштрафовали кафе, магазины, салон красоты и хостел

В Киеве составлено 13 протоколов за нарушение правил карантина в заведениях общественного питания и не только.

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Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.

"Провели проверку 18 предприятий общественного питания, 29 объектов торговли продовольственными товарами, 15 – непродовольственными товарами, четыре общежития, две аптеки, салон красоты, костел, лицей", – говорится в сообщении.

Всего проверили 71 объект общественного питания на соблюдение карантинных норм. Среди нарушителей восемь заведений общественного питания, два продовольственных магазина, один – промышленный, салон красоты и хостел.

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За нарушение правил карантина грозит наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как мы писали ранее, с начала эпидемии COVID-19 украинские суды рассмотрели почти 23,3 тысячи дел о нарушении правил карантина.

А в Тернополе за нарушение карантина массово штрафуют школы и садики.

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