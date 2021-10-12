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В Киеве за нарушителями карантина будут следить камеры? Мы проверили слухи

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
12 октября, 20:44
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О таком нововведении заговорили в Министерстве здравоохранения
Людей пытаются заставить носить макси и соблюдать дистанцию/Коллаж: Сегодня
Людей пытаются заставить носить макси и соблюдать дистанцию/Коллаж: Сегодня

В ноябре в Киеве появятся первые камеры видеонаблюдения, которые будут контролировать соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции. Такую идею озвучили в Министерстве здравоохранения Украины.

Сайт "Сегодня" поинтересовался у первого замглавы КГГА Николая Поворозника, насколько вероятно внедрить такую систему в столице.

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Что говорят в КГГА?

"В Киеве достаточно камер видеонаблюдения. Они могут фиксировать в маске человек гуляет по улице, или без нее. Это не является технической проблемой. Другой вопрос, как наказать человека, который нарушает масочный режим в общественном месте. Это уже вопрос к сотрудникам Национальной полиции", — сообщил сайту "Сегодня" Николай Паворозник.

Невакцинированных не будут пускать в транспорт

С 21 октября невакцинированные от коронавируса жители Киевской области не смогут пользоваться общественным транспортом. Кабмин предусмотрел усиление правил межрегиональных перевозок в желтых, оранжевых и красных регионах. Речь идет как о регулярных, так и о нерегулярных перевозках.

Новое правило не будет касаться лишь детей.

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