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В Киеве за первые полтора часа вакцинировано 30 медиков от коронавируса

25 февраля, 12:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Для вакцинации в столице сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации

В Киеве началась вакцинация медицинских работников от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Уже сделали инъекции 30 медработникам.

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Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По состоянию на 11:30 провакцинировано 30 медиков, все чувствуют себя хорошо.

По словам Валентины Гинзбург, Киев готовился к вакцинации. Для этого в столице было сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации.

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Медики мобильных бригад проходят соответствующее обучение. Подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах.

Напомним, первым в Украине вакцину от коронавируса получил тоже медик – анестезиолог реанимационного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Известно, что в Украине в первый день вакцинации, 24 февраля, прививки от коронавируса получили 159 человек. Больше всего – в Черкасской области.

Кроме того, мы писали, что в Киевской области прививку от коронавируса первой получила врач из Броваров – заведующая взрослым инфекционным отделением в Броварской многопрофильной клинической больнице Татьяна Шульженко.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Киев вакцинация вакцина коронавирус

Источник: Сегодня

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