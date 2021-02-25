В Киеве за первые полтора часа вакцинировано 30 медиков от коронавируса

В Киеве началась вакцинация медицинских работников от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Уже сделали инъекции 30 медработникам.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
По состоянию на 11:30 провакцинировано 30 медиков, все чувствуют себя хорошо.
По словам Валентины Гинзбург, Киев готовился к вакцинации. Для этого в столице было сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации.
Медики мобильных бригад проходят соответствующее обучение. Подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах.
Напомним, первым в Украине вакцину от коронавируса получил тоже медик – анестезиолог реанимационного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.
Известно, что в Украине в первый день вакцинации, 24 февраля, прививки от коронавируса получили 159 человек. Больше всего – в Черкасской области.
Кроме того, мы писали, что в Киевской области прививку от коронавируса первой получила врач из Броваров – заведующая взрослым инфекционным отделением в Броварской многопрофильной клинической больнице Татьяна Шульженко.
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