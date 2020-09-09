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В Киеве за сутки зафиксировали более 300 случаев COVID-19 (карта)

9 сентября, 12:28

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии инфекция унесла жизни 250 киевлян

Ситуация с распространением короонавирусной инфекции в Киеве ухудшается – за последние сутки, 9 сентября, COVID-19 диагностировали у 310 киевлян.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, на данный момент в столице 15 821 подтвержденный случай заражения коронавирусом. За последние сутки четыре человека умерли (250 с начала эпидемии).

Итак, среди новых заболевших:

  • 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 122 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет;
  • 8 девочек в возрасте от двух до 17 лет;
  • 13 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

Также известно, что за последние сутки заболели 13 медиков. 8 сентября в столичные больницы пришлось госпитализировать 43 пациентов. Остальных же отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 53, Подольском – 42, Деснянском – 40.

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"Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева", – добавил Кличко.

По его словам, сейчас в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных с коронавирусом, в том числе и 23 ребенка.

"158 пациентов – в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 – под аппаратами ИВЛ", – подытожил мэр.

Напомним, ранее 14 школ Киевской области перевели на удаленную работу из-за того, что часть школьников и учителей заболели коронавирусом.

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