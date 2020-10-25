В Киеве задержали автобусы с "купленными" избирателями

В Киеве правоохранители обнаружили два автобуса, на которых для голосования в столицу прибыли более 130 жителей Житомирской области.

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Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook, сейчас все они доставлены в Святошинское районное управление Национальной полиции Украины для опроса следователями.

"По предварительной информации, еще два месяца назад они предоставили свои паспорта лицу (оно предварительно установлено) и получили задаток в 200 грн для незаконного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 грн. То есть 1000 грн за совершение неправомерных действий", – написал Шкиряк.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, после чего будет предоставлена соответствующая юридически-правовая оценка.

Кроме того, в пресс-службе полиции Киева сообщили, что для установления анкетных данных и цели организованной поездки в столицу были опрошены 132 человека. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители уже установили личность подозреваемого в организации этой поездки граждан из Житомирской области в город Киев.

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Собранные данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по статье "подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Ранее мы сообщали, что россиянин пытался устроить "карусели" на выборах в Одесской области.

Также напомним, в Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

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