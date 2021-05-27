В Киеве "задержали" бобра-нарушителя

В результате у бобра поврежден хвост и его увезли в приют для животных

В Киеве бобер переходил дорогу в неположенном месте, коллаж: "Сегодня"

В Киеве на перекрестке Газопроводной и Большой Окружной бобер-нарушитель пытался перейти дорогу в неположенном месте.

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Об этом сообщил диггер и основатель службы спасения животных Михаил Сторожук в Facebook.

"Бобер-нарушитель пытался перейти дорогу в неположенном месте. Остановлен неравнодушным гражданином на перекрёстке Газопроводной и Окружной. Задержан", – написал он.

У бобра поврежден хвост. Его увезли в приют для животных.

Реклама Бобер переходил дорогу в неположенном месте, фото: Михаил Сторожук В тренде "Резиновая" квартира: почему в Киеве на 30 метрах прописали тысячу человек

Ранее мы писали, что из-за аномально теплой погоды в парке Победа разбушевался бобер. Животное начало точить местные ивы.

Бобер уже стал достопримечательностью парка. Его часто видят киевляне во время прогулок. Он не боится собак, да и они его не трогают.