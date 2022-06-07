В Киеве задержали мужчин, отправлявших в РФ фото последствий обстрелов (фото)

Всех задержанных патрульные передали следственно-оперативной группе

Мужчины отправляли информацию на российский номер/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве задержаны трое мужчин, которые фотографировали последствия разрушений после ракетного обстрела РФ в Дарницком районе в воскресенье, 5 мая

Об этом сообщает патрульная полиция Киева

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"Еще трех злоумышленников инспекторы задержали в тот же день (в воскресенье – ред.) в Дарницком районе, недалеко от места утреннего обстрела. Задержанные от 26 до 39 лет фотографировали разрушения, которые нанесли российские крылатые ракеты и пересылали снимки на номер абонента российского оператора. Всех задержанных патрульные передали следственно-оперативной группе", — говорится в сообщении.

Также на одном из блокпостов в Оболонском районе столицы в воскресенье в междугородном автобусе задержали 54-летнего мужчину, который, вероятно, является участником незаконных вооруженных формирований на востоке страны.

"Мужчина заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже ясно назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины", — информируют правоохранители.

Обстрел Киева

5 июня около 6 утра на левом берегу Киева прогремело несколько взрывов. Местные жители услышали шесть громких взрывов и увидели столб густого черного дыма. Предыдущий ракетный удар по столице был 28 апреля.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. Одного пострадавшего госпитализировали.

Глава "Укрзализныци" Камышин рассказал, что сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожную инфраструктуру. 4 ракеты ударили по Дарницком вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, вооруженные силы РФ запустили 5 крылатых авиационных ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева. Одна ракета была уничтожена силами ПВО.

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