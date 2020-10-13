В Киеве задержали валютного мошенника (фото)

В Киеве поймали мошенника, который под предлогом обмена валют завладел почти миллионом гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Так, задержали ранее судимого 34-летнего киевлянина. Мужчина разместил на интернет-сайте объявление об обмене иностранной валюты на национальную по выгодному курсу, которое заинтересовало жителя Чернигова.

"Мы установили, что 30-летнему жителю Чернигова срочно понадобились деньги в национальной валюте, поскольку в столице он планировал купить новую иномарку. Поскольку в автосалоне принимали только гривни, то человек начал искать, где можно быстро обменять 33 600 долларов США. Увидев на сайте объявления об обмене валюты по выгодному курсу, он заинтересовался предложением и договорился о сделке. На встречу приехал "помощник" злоумышленника, который не знал, что деньги в сумке – сувенирные. Об этом стало известно после того, как мы подошли к "клиенту" и попросили его проверить банкноты", – сообщил временно и.о. начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслав Малько.

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Во время передачи потерпевшему фальшивых гривен разоблачили курьера, а впоследствии – координатора мошеннической схемы, который сейчас находится под стражей.

Кроме этого, изъяли черновые записи, сим-карты, документы, сувенирные купюры и другие вещественные доказательства. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

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Отметим, что на период досудебного расследования суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 600 000 гривен. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что в Украине разоблачили группу мошенников, которые опустошили банковские счета пострадавших более чем на миллион гривен.

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А также о том, как аферисты проникают незаметно в телефон и воруют данные – мошенники научились устанавливать программы в мобильный жертвы, пока ее телефон просто сканирует QR-код.

Напомним, в Киеве спецназ штурмовал квартиру мошенника – был ранен полицейский.

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