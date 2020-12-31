В Киеве зафиксировали аномально теплую ночь

Предыдущий подобный рекорд погода в столице установила 17 лет назад

Ночь на 30 декабря в Киеве была рекордно теплой, температура не опускалась ниже 4,5 по Цельсию и побила рекорд 2003 года, когда в это же время было не ниже +3.

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Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 4,5 °С. Предыдущее рекордное значение +3,0 °С 2003 года превышено на 1,5 °С", – сообщили в обсерватории.

Напомним, ранее синоптик заявила, что прогноз погоды на Новый год удивит украинцев – будет не по-зимнему тепло, а вместо снега – дождь. Первый день 2021 года тоже будет мокрым.

Тем не менее морозы и гололед вернутся в Украину в январе – уже 1 и 2 января в отдельных регионах, прежде всего на севере Украины, выпадет снег.

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