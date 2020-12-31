Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве зафиксировали аномально теплую ночь

31 декабря, 04:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Предыдущий подобный рекорд погода в столице установила 17 лет назад

Ночь на 30 декабря в Киеве была рекордно теплой, температура не опускалась ниже 4,5 по Цельсию и побила рекорд 2003 года, когда в это же время было не ниже +3.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 4,5 °С. Предыдущее рекордное значение +3,0 °С 2003 года превышено на 1,5 °С", – сообщили в обсерватории.

В тренде
Захотела посмотреть на новогоднюю елку: в Киеве девушка без прав угнала авто (фото)

Напомним, ранее синоптик заявила, что прогноз погоды на Новый год удивит украинцев – будет не по-зимнему тепло, а вместо снега – дождь. Первый день 2021 года тоже будет мокрым.

Тем не менее морозы и гололед вернутся в Украину в январе – уже 1 и 2 января в отдельных регионах, прежде всего на севере Украины, выпадет снег.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода тепло рекорд ночь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Собираем продукты к новогоднему столу с
Собираем продукты к новогоднему столу с "АТБ"! Отличный способ избежать праздничной суеты и сэкономитьДругие новости
В Киеве массово выбрасывают мобилки и телевизоры: старой технике дают новую жизнь
В Киеве массово выбрасывают мобилки и телевизоры: старой технике дают новую жизньДругие новости
В Киев пришла зима: город замело снегом (фото, видео)
В Киев пришла зима: город замело снегом (фото, видео)Другие новости
Кличко сделал селфи на похоронах Кернеса (фото)
Кличко сделал селфи на похоронах Кернеса (фото)Харьков
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабряУкраина
Сказочную шляпу вернули на Софийскую площадь (фото)
Сказочную шляпу вернули на Софийскую площадь (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять