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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у почти 300 человек (карта)

15 сентября, 11:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

В столице за сутки от коронавируса умерли 11 заболевших

В Киеве за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд смертности от коронавируса – умерли 11 человек.

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Как сообщил на своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, за минувший день COVID-19 подтвердили у 285 человек.

"За весь период пандемии в столице наибольшее число летальных случаев за сутки — умерли 11 заболевших. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян. На сегодня в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – заявил он.

Так, за сутки инфекцию выявили у:

- ️171 женщины в возрасте от 19 до 90 лет;

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- 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;

- четырех девочек в возрасте от 6 до 17 лет и четырех мальчиков – от одного года до 15.

Кроме того, заболели и 17 медиков.

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За минувшие сутки в больницы попали 56 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Сумели побороть инфекцию 59 человек, всего за период пандемии выздоровели 5385 киевлян.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 70, в Деснянском – 39, а в Оболонском – 37 случаев.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточили карантин, так как столицу внесли в "оранжевую" зону. Также напомним, в Украине за последние сутки выявили 2 905 новых случаев COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика смертность инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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