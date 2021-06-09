В Киеве зафиксировали массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр

Возможно замедление и перебои в работе некоторых городских сервисов

DDOS-атака. Фото: networkguru.ru

Городские системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр. В Департаменте информационно-коммуникационных технологий отмечают, что все персональные данные пользователей надежно защищены.

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Об этом сообщает КГГА.

Специалисты по кибербезопасности уверяют, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту.

"Атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе", – говорит

В Департаменте отметили, что все персональные данные пользователей надежно защищены.

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Ранее мы писали, что кремлевская пропагандистка обвинила Украину в DDoS-атаке и нарвалась на троллинг и сарказм.

Напомним, киберполиция заявила о массированной атаке хакеров, которые рассылают на электронные ящики компаний и частных лиц письма якобы от имени государственных учреждений с вредоносным вложением.