В Киеве зафиксировали рекордные "тропические ночи" – что это значит

Минимальная температура воздуха 28 июня в столице не опустилась ниже +21,3 °С

В столице рекордная жара. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве зафиксировали вторую "тропическую ночь" подряд. Температура в течение двух суток не опускается ниже 20 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"Ночь считается "тропической", когда температура в течение темного периода суток не опускается ниже 20 градусов", – заявили в ведомстве.

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха 28 июня в Киеве не опустилась ниже +21,3 °С, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года.

Также в ведомстве подтвердили, что уже второй день подряд в столице фиксируют самые теплые ночи за время проведения наблюдений.

В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

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Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые, и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.