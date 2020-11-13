В Киеве закрыли вагончик, в котором делали тесты на коронавирус

Его еще не демонтировали

В Киеве вагончик-лаборатория, который появился на проспекте Правды, где проводились платные тесты (950-1200 гривен) на коронавирус уже закрыт.

"После нашей проверки вагончик-лаборатория на проспекте Правды, где проводились платные тесты на COVID-19 – закрыт. Он уже не работает. Если его еще не демонтировали, то сделают это в ближайшее время. Подготовлены документы в Министерство охраны здоровья с требованием лишить лицензии лабораторию, которая проводила исследования в вагончике – решение за Минздравом", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Ранее мы писали, что на проспекте Правды появился вагончик, в котором предлагают желающим пройти тест на COVID-19. И многих киевлян возмутило то, что исследования проводят в вагончике, как на стройке.

Напомним, в столице за прошлые сутки обнаружили 1083 новых случаев коронавируса – это рекордное количество за весь период пандемии. На сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Видео: Сегодня

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