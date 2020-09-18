В Киеве заместитель мэра заболел COVID-19

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский заразился коронавирусом.
Как сообщают "Украинские новости", об этом рассказал модератор съезда партии "УДАР" в пятницу, 18 сентября.
"Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, многих, к сожалению, зацепил этот вирус. Заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета от Подола Валентин Мондриевский тоже на днях заболел COVID-19", – прокомментировал модератор.
Ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки, 17 сентября, в столице подтвердили 291 новый случай COVID-19. По данным главы города, общее количество пациентов с коронавирусом в столице достигло 18 740. За вчерашние сутки восемь человек умерли, всего коронавирус унес жизни 304 киевлян.
Также напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о росте смертности от коронавируса. Самой молодой жертвой стала 25-летняя девушка.
Кроме того, в Киеве ужесточили карантин, так как столицу внесли в "оранжевую зону".
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