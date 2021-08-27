Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве заминировали здание Печерского райсуда

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
27 августа, 15:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из помещения экстренно эвакуировали всех сотрудников и посетителей
На место прибыли взрывотехники / Фото: коллаж "Сегодня"
На место прибыли взрывотехники / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 27 августа, в Киеве проверяют информацию о минировании Печерского районного суда – сообщение о взрывчатке поступило по электронной почте.

Реклама

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", – рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.

В полиции Киева нам подтвердили информацию про минирование Печерского районного суда.

"Поступило сообщение о минировании Печерского райсуда. Из помещения суда в срочном порядке эвакуировали 120 человек. На данный момент взрывотехники и кинологи проводят проверку помещений суда. Также проверяется прилегающая к зданию территория", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Отметим, что за два дня это уже второе сообщение о заминировании суда. В прошлы раз, 26 августа, поступило сообщении о взрывчатке в здании Киевского апелляционного суда.

Реклама

Ранее мы писали о том, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 032 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять