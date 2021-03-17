Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве запретили посещать футбольные матчи зрителям

17 марта, 20:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В столице сложная ситуация с коронавирусом

В Киеве до стабилизации эпидемической ситуации запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В тренде
"Нет оснований отказываться". Известных религиозных лидеров вакцинировали остатками Сovishield (фото, видео)

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко требует от Кабмина усилить ограничения в оранжевой зоне, в частности в Киеве.

Реклама

Массовая вакцинация или новый локдаун – что выбирают украинцы? Пенсионер-влогер Дед Панч выпустил новое шоу своей ютьюб-колаборации с молодежью. Это откровенно, дерзко и прикольно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин футбол матч зрители коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил СтепановУкраина
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)Другие новости
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)Другие новости
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)Другие новости
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньше
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньшеДругие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять