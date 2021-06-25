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В Киеве запретили продавать на рынках молоко и рыбу

25 июня 2021 16:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

В КГГА ввели запрет из-за жары, а эти продукты быстро портятся и могут навредить киевлянам

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

С четверга, 24 июня, КГГА запретила продавать на столичных рынках продукты, которые быстро портятся. Торговые точки, в которых будут продавать запрещенные товары, будут закрывать.

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Об этом сообщил первый заместитель КГГА Алексей Кулеба в Facebook.

Подобное решение приняла Киевская городская администрация совместно с руководителями столичных районов.

Фото: Facebook Алексея Кулебы

Фото: Facebook Алексея Кулебы

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К продуктам, которые временно запрещено продавать, вошли:

  • молочная продукция;
  • рыба;
  • мясо-колбасные;
  • кондитерские изделия с кремами.

Фото: Facebook Алексея Кулебы

Фото: Facebook Алексея Кулебы

Кроме того, во время совещания обсудили контроль за качественной уборкой парков, скверов, зон досуга, где люди будут массово отдыхать в праздничные дни. Там будуи дежурить инспекторы благоустройства вместе с Муниципальной стражей.

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Также говорили и о подземных пешеходных перехода, которые недавно освободили от незаконных торговых рядов.

Фото: Facebook Алексея Кулебы

Фото: Facebook Алексея Кулебы

"Город не позволит, чтобы светлые и широкие проходы были загромождены продажей "с земли". Работа инспекторов совместно с представителями районов и полицией будет усиливаться", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook Алексея Кулебы
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Фото: Facebook Алексея Кулебы

Ранее мы сообщали, что каждый шестой помидор, яблоко и куриное филе в Украине выбрасывают на помойку. Новости "Сегодня" подсчитали, что бы можно было собрать, если бы купленное не пошло на помойку.

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