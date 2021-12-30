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В Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха – что говорят эксперты

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 14:33
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В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей
Автомобильный транспорт является первоисточником загрязнения воздуха в столице
Автомобильный транспорт является первоисточником загрязнения воздуха в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 30 декабря зафиксировали крайне плохой воздух. Столица Украины снова оказалась в ТОП по уровню загрязнения.

Об этом сообщает "Реальный Киев" в Telegram.

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В декабре в воздухе Киева отметили превышение предельно допустимых концентраций (ГДКс.д.) по среднесуточным содержаниям.

Зафиксировали повышение вредных примесей в воздухе:

  • взвешенных веществ;
  • диоксида азота;
  • формальдегида.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

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Что говорят специалисты

В управлении экологии и природных ресурсов КГГА, нам сообщили, что муниципальная система мониторинга, по состоянию на сегодняшний день, зафиксировала индекс качества воздуха по трем постам (Подольский и Шевченковский районы) на уровне 65-75.

"Основной вкладчик – это частицы пыли РМ10 и РМ2,5. Датчики зафиксировали разовые повышения концентраций во временном диапазоне с 6:30 до 9:40 часов. Учитывая высокую влажность и давление, низкую скорость ветра, до 0,7 м/с, это приводит к плохим условиям для рассеяния", – сообщила сайту "Сегодня" заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Марина Тищенкова.

Она, добавляет, что данное качество воздуха говорит о том, что источником загрязнения воздуха в Киеве в большей степени является автомобильный транспорт.

"Отдельно хочу добавить, что превышений максимально разовых концентраций, согласно Гигиеническим регламентам Украины, не обнаружено", – добавляет Марина Тищенкова.

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