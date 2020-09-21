В Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха: где опасно дышать

В Киеве сегодня, 21 сентября, уровень загрязнения воздуха в некоторых районах превышают безопасные нормы.

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По данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Харьковском массиве зафиксировано 156-164 пунктов, на Позняках 167-200, на Осокорках 169-341 пунктов (самый опасный уровень 301+).

Ситуация немного лучше на Троещине, там датчики фиксируют 112-135 пунктов при норме 0-50.

По карте видно, что на правом берегу больше всего "зеленых" датчиков, которые говорят о том, что воздух в норме.

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Ранее мы сообщали, что не так давно в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы. В Госпродпотребслужбе сообщили, что одним из основных источников загрязнения является транспорт

Также напомним, в апреле текущего года в столице наблюдался смог с запахом гари. Едкая дымка ощущалась во всех районах города.

Как грязный воздух может навредить украинцам – смотрите в видеосюжете:

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