В Киеве застройщик снес историческое здание Уткина (фото)

Ему было 120 лет

В воскресенье, 11 апреля, в Киеве на улице Симона Петлюры застройщик снес историческое здание, прокуратура уже открыла уголовное производство.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Одна из общественных организаций обратилась в полицию и сообщила о проведении строительных работ и демонтаже здания Уткина. Сейчас застройщик уже снес крышу и часть второго этажа.

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Полицейские уже осмотрели место, пообщались с очевидцами и попросили у застройщика разрешительные документы на работы, пока они их не получили.

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Правоохранители 10 апреля открыли уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф до 850 гривен, исправительные работы до двух лет или арест на срок до трех месяцев. Досудебное расследование продолжается.

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Отметим, что домом возле железнодорожного вокзала ранее владел купец Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок. Здание имело двухосную композицию фасада, а сам он был с карнизами, нишами и кирпичным декором. Построили его 120 лет назад.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Маяковского, 75/2 начался демонтаж более десяти незаконно установленных торговых объектов.

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