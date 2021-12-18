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Зажгли со второго раза. Что происходит на открытии главной елки страны в Киеве – онлайн

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
18 декабря, 18:11
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Тысячи людей собрались в центре столицы, чтобы увидеть, как будут сиять огни елки в течении новогодних праздников
В Киеве зажгли главную елку страны.
В Киеве зажгли главную елку страны. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади зажгли главную елку страны. Собралось очень много людей, желающих увидеть этот процесс.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Елку удалось зажечь лишь со второго раза. Само зажжение произошло на 10 минут позже, чем планировалось – ждали мэра Киева Виталия Кличко. После этого он коротко поздравил жителей столицы и распорядился включить огни на главном новогоднем дереве столицы и страны.

Перед тем, как нажать кнопку, чтобы зажечь огни, он сказал, что "очень волнуется". Сначала зажгли гирлянды на площади, а потом саму елку.

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Елка в Киеве засияла новогодними огнями. Фото: Сегодня

Искусственная елка высотой в 31 метр. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цветов. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находиться Земля. Над елкой развешаны более 70 других планет.

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Главная новогодняя локация страны на Софийской площади. Фото: Сегодня

Традиции нарушены

Стоит отметить, что восемь лет подряд елку зажигали 19 декабря в День Святого Николая. В этом году традиция нарушена. Ее решили открыть за день до праздника.

Что происходит на Софийской площади

На открытие собрались тысячи киевлян и гостей столицы. На площади ощущается настоящий праздник. Люди фотографируются на фоне елки и рождественского вертепа, который установлен под ней.

Организаторы новогоднего праздника говорят, что он самый большой в Европе. Его длина более 34 метров. А состоит он из более 20 деревянных скульптур.

Другие новогодние локации

Кроме Софийской площади, провести время в праздничные дни можно в таких местах:

  • Контрактовая площадь – 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок.
  • Парк Шевченко – 17 декабря открылась локация для детей.
  • Арка дружбы народов – до 19 декабря там будет проходить Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников.

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