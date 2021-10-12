В Киеве женщина сорвалась с 15 этажа (фото)

У полиции есть две версии того, что произошло, но истинную причину установит следствие

Полиция проводит расследование / Коллаж "Сегодня"

В Киеве по улице Анны Ахматовой в Дарницком районе женщина выпала с 15 этажа многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

В Дарницком районе столицы с окна многоэтажки выпала женщина / Фото: Новини LIVE

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Женщина выпала с 15 этажа сегодня, 12 октября. Вызов от случайного свидетеля поступил в полицию около 16:15. Медики, которые прибыли на место, констатировали смерть.

В Дарницком районе столицы с окна многоэтажки выпала женщина / Фото: Новини LIVE

Женщине было 53 года. Она проживала в этом доме.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции.

В Дарницком районе столицы с окна многоэтажки выпала женщина / Фото: Новини LIVE

Версии произошедшего

В полиции сообщили, что пока достоверно неизвестно, что случилось. За одной версией это был суицид, а за другой – женщина выпала из окна случайно, когда мыла его. Истинную причину установит следствие.

В Дарницком районе столицы с окна многоэтажки выпала женщина / Фото: Новини LIVE

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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