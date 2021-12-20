В Киеве зимой зацвели сакуры: специалисты назвали причину

Киевляне обсуждают аномальное цветение сакур на столичных Липках

В Киеве зацвели деревья в декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

Цветы на деревьях в декабре, заметили на бульваре по улице Липской в Печерском районе столицы.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" нас заверили, что цветение сакур в зимний период на территории Киева наблюдается уже не в первый раз.

"На самом деле это сорт вишни, искусственно изобретенный с помощью селекционного воздействия на данный вид растений на генетическом уровне. Таким образом, по своим биологическим особенностям растение может цвести дважды в год: весной и осенью (ориентировочно в октябре). Однако ввиду глобальных изменений экологического равновесия, когда мы имеем достаточно теплый зимний период, покой для растений не наступает, поэтому они продолжают вегетировать и позже выпускать бутоны", – объясняют в "Киевзеленстрое".

Коммунальщики добавляют, что для данного вида сакур это норма, а осеннее цветение является непродолжительным процессом, не дающим в результате плодоношения, поэтому растение прекрасно себя чувствует.

"Это не является отклонением и не может привести к ослаблению растения сакуры или повлиять на ее развитие", – поясняют в "Киевзеленстрое".

В Киеве посреди декабря зацвели деревья

В Киеве заметили интересную зимнюю аномалию. На улице Липской в Печерском районе столицы зацвели деревья.

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