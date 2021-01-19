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В киевские пункты обогрева за помощью обратилось 420 человек

19 января, 11:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

10 пунктов работает в круглосуточном режиме

В Киеве с наступлением холодов заработали 33 пункта обогрева, 10 из них функционируют в круглосуточном режиме. За пять дней работы пунктов туда обратилось 420 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 19 января, сохранится холодная погода: температура ночью 18-20, днем ​​13-15 градусов мороза. Температура 20 января ночью 15-20, днем ​​6-11 градусов мороза; 21 января ожидается повышение температуры воздуха: ночью 6-11 мороза, днем ​​от 3-2 градуса тепла.

Напомним, в некоторых пунктах обогрева есть банк одежды. Он создан на волонтерских началах. Помочь тем, кто в холодную погоду требует теплой одежды и обуви, может каждый неравнодушный. Вещи можно отнести в ближайший пункт обогрева.

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Ранее мы уже писали, что в Киеве открыли пункты обогрева, а также их адреса.

Как сообщали новости "Сегодня", киевлянам дали рекомендации, как пережить сильные морозы. Жителей столицы также предупредили, чего ни в коем случае нельзя делать в сильный холод.

Видео: Сегодня

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Киев погода прогноз погоды пункт обогрева

Источник: Сегодня

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