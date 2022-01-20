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Готовятся к войне? В киевских магазинах стремительно раскупили гречку и сахар

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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20 января, 21:35
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В Сети показали, как в столичном магазине разобрали бакалею, связывая это с паникой среди населения – "Сегодня" выяснили, правда ли это
В Киеве в магазине раскупили крупы
В Киеве в магазине раскупили крупы / Фото: Коллаж: Сегодня

Там, где раньше лежали крупы, сахар и прочая бакалея – пустые полки! Супермаркет NOVUS у метро "Левобережная" уже попал на страницы политиков в соцсетях. Говорят, это ажиотаж из-за возможного вторжения Путина. Корреспонденты "Сегодня" проверили – все именно так и есть, гречка – в разных упаковках и по разной цене – отсутствует. Правда ли, что причина – в предвоенном ажиотаже?

Факт – полки пустые

В 20:00 20 января в магазине действительно были пустые полки – люди раскупили гречку, овсянку и сахар. Готовятся к войне?

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Так же думаетнародный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, судя по его посту в Telegram. Он показал фото с пустыми прилавками, отметив, что люди обеспокоены из-за угрозы российской агрессии.

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Что случилось на самом деле?

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Администраторы супермаркета рассказали "Сегодня", что у них проблемы с поставками некоторых продуктов. Их нет на складе. Так как сахар и гречка – одни из самых ходовых товаров, их быстро раскупили. Работники магазина сами удивлены такой активности покупателей. Вечером в магазине было мало людей.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Что происходит в других магазинах?

Журналисты "Сегодня" наведались в еще несколько супермаркетов, чтобы посмотреть, как там обстоят дела.

В магазине "Фора" на Подоле на прилавках есть все продукты, кроме риса. Гречка и сахар – в достаточном количестве.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В "АТБ" в этом же районе прилавки с сахаром, крупами и макаронами к вечеру стали полупустыми. Однако работники магазина уверяют, что просто еще не успели разложить товар.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Тем временем в "Сильпо" все продукты на месте. Ажиотажа на товары нет.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В "Новусе" на проспекте Григоренко сегодня не хватает муки, гречки и сахара. Сахар уже подвезти, но еще не выгрузили. Также много покупают подсолнечного масла, но на прилавках оно пока есть.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

По словам администратора, что люди разбирают гречку, сахар, муку и соль, поскольку боятся подорожания и делают запасы.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Работники "Новуса" уточнили, что вчера люди разобрали соль, сегодня ее только подвезли, но прилавки уже полупустые.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В магазине "Велмарт" в это время полки полны всех продуктов, ажиотажа нет вообще.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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