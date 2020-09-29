В киевском ботсаду появилась новая скульптура (фото)

Это не первая скульптура автора, установленная в столице

В Киеве в Национальном ботаническом саду им. Н. Гришка установили новую скульптуру "Надзиратели".

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Об этом сообщила пресс-служба ботсада на своей странице в Facebook.

Как стало известно, автором скульптуры является украинский скульптор Никита Зигура.

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"Проект "Надзиратели" имеет целью погрузить посетителей в свой мир перетеканий форм и линий, соотношения масс и объемов. Все мы страх перед тем, что нам неизвестно но одновременно лелеем надежду на то, что чей-то большой глаз смотрит на нас и исправляет все ошибки. В этом проекте – то большое, неизвестное следит за всеми нами, но видит только то, что есть внутри них самих", – обьясняет Зигура.

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Так, идея этого названия в том, что не только зритель смотрит на объект, но и объект следит за зрителем.

"Мы должны понять что деревья и кусты, даже камни вокруг нас такие же живые, как и мы ...", – подчеркнул художник.

Отметим, что в столице недавно установили работы Никиты Зигуры "Единение" на Днепровской набережной и "Колос" в Днепре – они созданы в соавторстве с его братом Егором Зигурой. Кроме новых работ, киевлян давно радуют – "Новый Прометей" и "Лестница познания", которые расположены на территории парка КПИ.

Скульптура "Надзиратели" появилась при поддержке Виктора Яковенко, организаторами проекта выступили Лера Литвинова и Леонора Янко.

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Напомним, в Киеве неизвестные повредили памятник персонажу "Звездных войн" Мастеру Йоде, единственный в Европе.

Ранее в этом году вандалы изуродовали Аллею художников.

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