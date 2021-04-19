В Киевском гериатрическом пансионате пациентов привили вакциной Pfizer (фото)

В воскресенье началась вакцинация украинцев препаратом американской компании Pfizer. Как сообщает корреспондент "Сегодня", вакцинацию 19 апреля провели в Киевском гериатрическом пансионате.
Всего сегодня вакцинировали вместе с персоналом пансионата 120 человек.
Фото: Елена Чернякова/"Сегодня"
Первыми прививки этой вакциной получили медики и пациенты двух психоневрологических интернатов в Киевской области.
Фото: Елена Чернякова/"Сегодня"
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина уже доехала до всех региональных складов.
Фото: Елена Чернякова/"Сегодня"
Фото: Елена Чернякова/"Сегодня"
Фото: Елена Чернякова/"Сегодня"
Фото: Елена Чернякова/"Сегодня"
Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости введения трех доз вакцины от коронавируса Pfizer,о чем ранее заявил директор компании.
На прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
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