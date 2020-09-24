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В киевском метро мужчина напал на полицейского (фото)

24 сентября, 11:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

В Киеве на станции метро "Житомирская" мужчина напал на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Фейсбук.

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Как отмечают в полиции, нарушитель подозрительно себя вел, полиция остановила его для проверки документов. Он сразу попытался сбежать, ударив сотрудника полиции.

По словам следователя управления полиции в метрополитене Артура Мишкина задержанному 24 года.

"У мужчины обнаружили и изъяли галюценогенные грибы и измельченную коноплю. Запрещенные вещества направили на проведение экспертизы, а 24-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

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Так, следователи сообщили киевлянину о подозрении в совершении двух уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области женщина из-за проблем с коммуналкой напала на полицейского.

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Киев метро наркотики полиция

Источник: Сегодня

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