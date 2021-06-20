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В киевском метрополитене одна из станций работает по часам. Как так получилось? (фото)

20 июня 2021 20:00

Александр Марущак , Виктория Барановская

В Киеве "Гидропарк" работает по-особому графику, один из вестибюлей в зимне-весенний период вообще не работает, а летом лишь до 19:00 открыт

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В киевском метрополитене одна из станций "красной" ветки работает по часам. И это не от открытия метро и до закрытия.

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Речь идёт о станции метро "Гидропарк", её восточном вестибюле, который обычно закрыт в зимне-весенний период.

Сейчас он открыт для пассажиров в праздничные и выходные дни с 11:00 до 19:00 часов. Такое правило будет действовать до 29 августа.

"Работа второго выхода на станции "Гидропарк" возобновляется летом специально, чтобы пассажирам было удобно добираться к любимым местам отдыха", - расказали нам в Киевском метрополитене.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Ранее мы сообщали, что в вагонах Киевского метро пассажиры замечают таблички, на которых указан завод-производитель техники, а именно – вагонов, которые были изготовлены в Российской Федерации. И если раньше на эти таблички никто не обращал внимания, то на седьмой год войны внимание пассажиров обострилось.

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмных локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. А еще место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

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