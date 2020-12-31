В киевском метрополитене появились первые часы обратного отсчета (фото, видео)

На экранах будет отображаться текущее время, погода и другая интересная информация

Сегодня, 31 декабря, на станции "Контрактовая площадь" заработают часы, которые будут показывать время до прибытия поезда метро.

Реклама

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.

"Кроме того, на экранах будет отображаться текущее время, погода и другая интересная информация. Мы хотим сделать пребывание пассажиров в метрополитене более комфортным", – рассказывает директор ООО "ТРАНС-МЕДИА" Олег Хаврук.

Стоит отметить, что система будет подключена к единой цифровой сети, а данные – оперативно обновляться.

В тренде Киевлянам вернули 30 млн за некачественные жилищно-коммунальные услуги

Реклама

Напомним также, что сегодня с 31 декабря на 1 января время работы подземки продлен на два часа. Призываем пассажиров соблюдать правила масочного режима и поздравляем с праздниками!

Ранее мы писали, что в городе 19 декабря открылись семь новогодних локаций. Их в этом году объединили в праздничный пешеходный маршрут.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама