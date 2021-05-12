Українська
$ 27,67
33,67
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киевском метрополитене сократят рабочую неделю: кого коснутся изменения

12 мая, 19:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ожидается, что из-за пандемии коронавируса в 2021 году пассажиропоток составит на 200 млн человек меньше, чем было в 2019 году

/ Фото: Сегодня

В Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.

Реклама

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на приказ.

Это связано с тем, в 2021 году ожидаемый пассажиропоток составит всего немного больше 295 млн человек – на 200 млн меньше, чем в 2019 году.

Так, сотрудники метрополитена будут получать зарплату за фактически отработанное время.

В тренде
Теперь не только на "Приусах": на улицы Киева выехал полицейский велопатруль (фото)

Кто перейдет на четырехдневную рабочую неделю:

  • руководители;
  • советники предприятия и их помощники;
  • уполномоченный по антикоррупционной деятельности;
  • референт и главный специалист по публичным закупкам;
  • аналитик по коммуникациям;
  • старшие ревизоры, инспекторы, инструкторы, техники.
Реклама

Также изменения в графике коснуться и специалистов по информационной безопасности, гражданской защите, мобилизационной работе, старшего корректора, экспедиторов, методистов, товароведов, организатора культурно-досуговой деятельности, оператора копировальных и множительных машин.

Недавно мы писали о том, что в Киеве следователи столичной подземки направили в суд обвинительный акт в отношении бухгалтера коммунального предприятия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Курили, пили и задували свечи: подростки
Курили, пили и задували свечи: подростки "отличились" на Пасху в церкви (видео)Другие новости
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?Другие новости
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)Другие новости
Больше чем благотворительность:
Больше чем благотворительность: "АТБ" передала три тысячи пасхальных подарков детям из "серой" зоны ДонбассаДругие новости
"Начали творить какую-то хр*нь": подростки извинились за дебош в церкви (видео)Другие новости
Станцию
Станцию "Майдан Незалежности" закрыли, а людей отогнали с площади. Что произошло (обновлено)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять