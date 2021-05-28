В Киевском метрополитене установили рекорд по перетягиванию поезда (фото, видео)

На День Независимости хотят сделать еще один рекорд – сдвинуть самый большой самолет в мире "Мрия"

Установлен рекорд Украины по перетягиванию поезда метро. Фото: Киевский метрополитен

В киевском метрополитене 28 мая в депо "Дарница" установили новый рекорд Украины по перетягиванию поезда. Как сообщает с места корреспондент "Сегодня" Игорь Серов, было установлено сразу несколько рекордов.

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Так, два известных стронгмена Украины Алексей Новиков и Александр Лашин под руководством президента Федерации по стронгмену Украины Сергея Конюшка и ее почетного президента Василия Вирастюка – протянули поезд метро из 5-ти вагонов весом 170 тонн (по оценкам стронгменов) на 20 метров.

На это у них ушло чуть более одной минуты.

"Сложность состояла в том, что когда мы тянули поезд, то пришлось руками хвататься за рельсы, но рельсы были в мазуте, поэтому руки скользили. Несмотря на это – рекорд удался", – сказал журналистам стронгмен Александр Лашин.

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

После чего спортсмены отдохнули 15 минут и взялись за новый рекорд. И протянули на 20 метров уже 8 вагонов – 238 тонн.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Они поблагодарили собравшуюся группу за поддержку.

"Это лишь начало. Ко Дню Независимости Украины мы планируем установить новый рекорд: наша команда из восьми человек планирует сдвинуть с места и протянуть самый большой в мире украинский самолет "Мрия", – говорит Лашин.

На соревновании отличился шуткой Василий Вирастюк. Когда поезд заезжал на исходную позицию под управлением машиниста, то Василий Вирастюк сделал вид, что толкает состав. Выглядело так, как будто спортсмен толкнул одной рукой вагон на позицию.

"Больше такого нигде не увидите", – крикнул Вирастюк.

Во время перерыва он залез в кабину и попробовал себя в роли машиниста поезда.

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Отметим, рекорд был приурочен специально ко Дню Киева.

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