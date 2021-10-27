В киевском парке озеро превращается в болото (фото)

Фото водоема опубликовали очевидцы в одном из Telegram-каналов

Грязное озеро в Киеве / Коллаж "Сегодня"

В Киеве в одном из парков люди заметили грязное озеро. Цвет воды в нем стал болотный.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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Водоем находится в Голосеевском парке, отметили в публикации. Как давно у озера такое состояние – неизвестно.

Фото: "Киев без цензуры"

Фото: "Киев без цензуры"

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Фото: "Киев без цензуры"

Загрязнение рек в Украине

Рациональное использование воды и водных ресурсов контролирует Государственная экологическая инспекция. Как пишет "Слово и дело", на протяжении 2019 года и 9 месяцев 2020-го составлено 9397 протоколов об административных правонарушениях, оштрафовали 7749 человек на общую сумму почти 1,5 млн грн.

Чтобы остановить негативное влияние на водные ресурсы от хозяйственной деятельности, в суды передали 46 исков. По 15 искам было принято решение временно остановить деятельность субъектов хозяйствования до устранения нарушений.

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Кроме того, правоохранителям передали 265 материалов, по 52 открыты уголовные производства.

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