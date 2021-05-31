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В киевском парке оживают герои мультфильмов (фото)

31 мая, 17:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Коммунальщики высадили много новых цветов и установили специальные конструкции

В парке "Победа" появились герои мультфильмов. Фото: Киевзеленстрой

В парке "Победа" появились герои мультфильмов. Фото: Киевзеленстрой

В Киеве 4 июня в парке "Победа" появятся настоящие мультфильмы – готовится к открытию районная выставка цветов.

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Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.

Парк расположен в Днепровском районе города.

Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

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"На центральной аллее поселились Губка Боб и его друг Патрик. Избушка-ананас, в которой живет герой в квадратных штанах, построена из деревянных булыжников. Свой остров в парке "Победа" получили Angry birds, красный Ред и желтый Чак. А смурфики разбили целый городок с ветряной мельницей, колодцем и собственными огородом, на котором растут настоящие кабачки, перец, помидоры, подсолнухи, декоративные клубника и капуста", – пишут в сообщении.

Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

Коммунальщики также высадили бархатцы, колеусы, бегонии, агератум, петунию, сеткреазию, пеларгонию, хлорофитум и "помогли" с овощами смурфикам. Некоторые конструкции достигают 2,5 м в высоту.

Фото: Киевзеленстрой
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Фото: Киевзеленстрой

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В течение лета выставку заселят и новые герои – Барашек Шон и октонавты.

Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

Стоит отметить, что подготовка к выставке цветов – от разработки темы до высадки цветочных композиций – заняла почти полгода.

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Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

Ранее мы писали о ТОП-5 парков для идеальных прогулок в Киеве.

Также мы сообщали, что на ВДНХ построят бесплатный спортивный урбан-парк.

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