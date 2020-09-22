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В Киевском зоопарке открыли паркинг с бегемотом (фото)

22 сентября, 14:13

Александр Марущак , Руслан Ровик

На церемонию открытия паркинга прибыл мэр столицы

В Киеве открыли многоместный паркинг, предназначенный для посетителей столичного зоопарка.

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Как сообщил корреспондент сайта "Сегодня", здание для стоянки автомобилей было построено на территории зверинца в рамках его реконструкции.

В паркинге три этажа, он оборудован всем необходимым, в том числе и лифтами для удобства посетителей – теперь они смогут оставить здесь свой автомобиль и отправиться на прогулку по зоопарку – пройдя через турникеты, они окажутся возле вольеров слона Хораса.

Стоянка рассчитана на 435 автомобилей, она состоит из трех уровней, но оставить машину можно и на крыше. Спуститься на первый этаж можно на лифте. Кроме всего прочего, паркинг оборудован и местом для парковки и подзарядки электромобилей.

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Час стоянки для желающих просто оставить здесь свою машину обойдется в 30 гривен. Если владелец автомобиля отправится в зоопарк, цена составит 20 гривен в час, а если парковочное место занять с восьми часов вечера до восьми утра – 10 гривен.

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Интересно, что не заметить паркинг на улице Зоологической просто невозможно – его фасад украсили изображением бегемота.

В церемонии открытия принимал участие мэр столицы Виталий Кличко. Кстати, на проспекте Победы установлены специальные табло, на которых указано количество свободных мест в паркинге.

Напомним, ранее мы писали об изменениях в облике зоопарка. Так, главный вход кардинально изменился: были восстановлены скульптуры львов и бизона.

При этом посетителям не нужно стоять в очередях, если заранее приобрести билет через интернет – остается просто пройти турникеты, чтобы попасть в мир животных. На территории их сразу встречает три реконструированных озера: с парой черных лебедей, карпами кои и пеликанами.

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Киев парковка паркинг киевский зоопарк

Источник: Сегодня

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